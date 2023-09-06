МО РФ заявило, что количество занятых биоисследованиями структур в США увеличилось

"В целом количество занятых реализацией биоисследований административных структур в США значительно увеличилось", - сказал он на брифинге Минобороны России по военно-биологической деятельности США.

"Было отмечено, что работа управления будет сосредоточена на патогенах, которые могут спровоцировать очередную чрезвычайную ситуацию глобального характера. Как оказалось, это не единственная структура, созданная американской администрацией в 2023 году для организации исследований двойного назначения за пределами национальной территории", - добавил он.

Как отметил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, также в США 1 августа было сформировано Бюро по глобальному здравоохранению и дипломатии Госдепартамента .

"Официальной целью его деятельности заявлено "международное сотрудничество в области эффективной профилактики, детектирования и контроля инфекционных болезней, включая ВИЧ/СПИД". На практике бюро будет отвечать за выработку политического курса и координацию действий Вашингтона по созданию глобальной системы мониторинга инфекционных болезней и достижению лидерства Соединенных Штатов в этой области", - сказал он.

Кириллов уточнил, что руководителем новой структуры назначен посол по особым поручениям Джон Нкенгасонг, ранее занимавший должность директора африканского регионального управления Центров по контролю и профилактике болезней - структуры, вовлеченной в реализацию военно-биологических программ США. Также начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ обратил внимание на то, что "Госдепартамент регулярно подчеркивает свою непричастность к биологической деятельности, мотивируя это тем, что она не является профильной для внешнеполитического ведомства".