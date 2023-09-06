МО РФ заявило, что в лаборатории в США содержалось около 1 тыс. трансгенных животных

"В марте 2023 года в городе Ридли штат Калифорния на территории заброшенного промышленного здания была обнаружена подпольная лаборатория, осуществляющая деятельность с патогенными микроорганизмами. В ней находилось порядка 30 холодильников и морозильных камер, термостаты и оборудование для культивирования микроорганизмов. В лабораторных помещениях обнаружено около тысячи трансгенных лабораторных животных, порядка восьмисот образцов биоматериалов. Анализ, проведенный Центром по контролю и профилактике инфекций, выявил наличие в пробах по меньшей мере двадцати патогенов, в том числе возбудителей COVID-19, ВИЧ и гепатитов", - сказал начальник войск РХБЗ в ходе брифинга по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США.