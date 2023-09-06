Новый министр обороны Украины пообещал сделать все для победы Киева

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров пообещал сделать все возможное и невозможное для победы Киева в конфликте. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я сделаю все возможное и невозможное для победы Украины — когда мы освободим каждый сантиметр нашей страны и каждого нашего человека», — заявил он.
Вечером 5 сентября президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент кандидатуру Умерова на должность нового главы Минобороны вместо Алексея Резникова, которого отправили в отставку. 6 сентября Рада поддержала назначение Умерова.
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