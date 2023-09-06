Причиной провального контрнаступления ВСУ стала плохая подготовка солдат, считает журналист Джон Пол Рэтбон, специализирующийся в вопросах обороны и безопасности.

Он сказал Financial Times, что Украина использовала недавно обученных солдат для проведения контрнаступления и это стало одной из причин, по которой Киев не смог добиться успеха.

Кроме того, Россия выстроила на своих рубежах мощную оборону, а у Запада не опыта боевых действий с сильным противником, отметил он.

По мнению западных наблюдателей, если ВСУ потеряют слишком много солдат и техники, это позволит России провести свое контрнаступление и отбросить противника далеко назад.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что украинские военные за время контрнаступления с начала лета потеряли более 66 тысяч солдат и свыше 7,6 тысячи единиц вооружения.