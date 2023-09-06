В США рассказали о способностях войск России

Войска России на Украине способны дойти до Польши, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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«Другой путь, конечно, это то, что готов сделать [президент России Владимир] Путин и что могут сделать россияне, — это дойти до польской границы», — сказал бывший военный из США.

По его словам, Запад ошибся, решив начать военный конфликт, поскольку если Киев и Европа не пойдут на мирные переговоры, то Россия будет вынуждена довести свои войска на Украине вплоть до польских границ.