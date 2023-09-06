СК России: украинских военных вынуждают соглашаться с оставлением тел на поле боя

Пленные украинские военнослужащие в ходе допросов рассказали о том, что их вынуждали подписывать согласие на «добровольное оставление тел» на поле боя в случае их гибели, чтобы не платить компенсации родственникам. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

«В ходе допросов задержанные военнослужащие рассказывают о неоказании помощи раненым, угрозах со стороны командиров о немедленном расстреле в случае оставления боевой позиции и других фактах, подтверждающих бесчинства и варварское отношение к своим бойцам», - отметили в ведомстве.

В частности, по данным Следкома России, украинские военные рассказали, что их заставляли подписывать «добровольного согласия на оставление тела в случае гибели непосредственно на поле боя».

Таким образом украинское командование в дальнейшем намеревалось «отказать в выплате компенсаций и пособий родственникам», пояснили в ведомстве. Там также отметили, что эта информация подтвердилась при осмотре мест происшествий на оставленных украинскими военными территориях, где проведены «захоронения погибших без погребения».

«При этом, по информации самих военнослужащих, эвакуация раненых и умерших с мест боевых действий не проводится», - пояснили в СК РФ.