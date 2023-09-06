Стало известно, кто принял на себя обязанности командующего ВКС РФ

Фактически в настоящий момент руководство Военно-космическими силами (ВКС) России взял на себя начальник штаба. Об этом в беседе с журналистами «Подъема» заявил депутат и генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин.

Комментируя тот факт, что имя генерала армии Сергея Суровикина исчезло из списка главнокомандующих видами Вооруженных сил на сайте Минобороны, собеседник издания отметил, что «ничего страшного» не происходит: по его словам, в настоящий момент силами ВКС командует начальник штаба.

Российский генерал в ходе разговора также заявил о новой «неплохой должности» Суровикина.