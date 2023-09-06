США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
В среду, 6 сентября, США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Об этом сообщается на сайте базы Космических сил США Ванденберг.
Пуск невооруженной ракеты произошел в 01:26 по тихоокеанскому времени США (08:26 по Москве). В командовании США подчеркнули, что целью программы испытательных запусков Minuteman III является проверка безопасности, защищенности, эффективности и готовности системы вооружения.
Головная часть ракеты пролетела около 6,8 тысячи километров и упала на американском полигоне на Маршалловых островах в центральной части Тихого океана.
Официальный представитель минобороны США Патрик Райдер ранее заявил, что США предупредили Россию об испытании Minuteman III. Это третье испытание американской межконтинентальной баллистической ракеты в 2023 году.
Дальность Minuteman III составляет 12 тысяч километров, это единственная МБР шахтного базирования в стратегических ядерных силах США. На вооружении страны 400 таких ракет, каждая из них способна нести до трех ядерных боеголовок.