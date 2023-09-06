В среду, 6 сентября, США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Об этом сообщается на сайте базы Космических сил США Ванденберг.

Пуск невооруженной ракеты произошел в 01:26 по тихоокеанскому времени США (08:26 по Москве). В командовании США подчеркнули, что целью программы испытательных запусков Minuteman III является проверка безопасности, защищенности, эффективности и готовности системы вооружения.

Головная часть ракеты пролетела около 6,8 тысячи километров и упала на американском полигоне на Маршалловых островах в центральной части Тихого океана.

Официальный представитель минобороны США Патрик Райдер ранее заявил, что США предупредили Россию об испытании Minuteman III. Это третье испытание американской межконтинентальной баллистической ракеты в 2023 году.