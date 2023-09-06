США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

«В среду, 6 сентября, в 01:26 Командованием глобального удара ВВС США был произведен успешный испытательный пуск не оснащенной боезарядом межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III», — сказано в сообщении.

МБР Minuteman III состоит на вооружении США с 1970 года, на 2022 год их насчитывалось 400 единиц. Ракета весит 36 тонн и способна пролететь более 9,5 тысячи километров. Может развивать скорость до 24 тысяч километров в час.