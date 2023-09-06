В Минобороны России заявили об ударе по базе подготовки диверсионных групп ВСУ

Сегодня ночью нанесен удар по базе подготовки диверсионных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило сегодня в своем Telegram-канале Минобороны России.

По данным военного ведомства, был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности.

«Объект поражен. Цель удара достигнута», - подчеркнули в Минобороны России.

Там также отметили, что за последние сутки средствами противовоздушной обороны перехвачено 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган». Кроме того, уничтожено и подавлено 17 украинских беспилотных летательных аппаратов.