В Минобороны России заявили об ударе по базе подготовки диверсионных групп ВСУ
Сегодня ночью нанесен удар по базе подготовки диверсионных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило сегодня в своем Telegram-канале Минобороны России.
По данным военного ведомства, был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности.
«Объект поражен. Цель удара достигнута», - подчеркнули в Минобороны России.
Там также отметили, что за последние сутки средствами противовоздушной обороны перехвачено 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган». Кроме того, уничтожено и подавлено 17 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку министра обороны страны Алексея Резникова. Новым главой Министерства обороны Украины было предложено назначить Рустема Умерова. В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ожидает от нового главы украинского военного ведомства «здравого смысла».