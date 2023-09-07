Беспилотник коалиции США опасно сблизился с самолетом РФ в Сирии

Разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 проамериканской коалиции опасно сблизился с самолетом Ан-30 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль северной границы Сирии. Об этом сообщил в ходе брифинга заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В 09:37 в районе города Телль-Рифаат на высоте около 6 200 м произошло опасное сближение разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 "коалиции" с самолетом Ан-30 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль северной границы Сирии. Российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения", - заявил Кулить.

По его словам, авиация проамериканской коалиции продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства страны. Кулить отметил, что за сутки зафиксировано 13 случаев нарушения протоколов, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.