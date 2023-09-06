Минобороны РФ опровергло уход войск из Работино
Министерство обороны РФ опровергло уход российских войск из населенного пункта Работино Запорожской области. Как сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале, изменений в тактическом положении подразделений на Запорожском направлении нет.
По информации министерства, за минувшие сутки российские войска при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили четыре атаки противника в районах Вербового и Работино.
Напомним, что ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в эфире передачи «Соловьев LIFE» заявил, что российские войска оставили Работино. Он утверждал, что армия «тактически» покинула населенный пункт, поскольку держаться на «голой плоскости, когда нет возможности окопаться» не представляется целесообразным.
По этой причине подразделения якобы переместились на холмы. По словам Балицкого, военнослужащие успели занять высоту близ населенного пункта, а украинские силы находятся на менее выгодных позициях.