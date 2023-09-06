Министерство обороны РФ опровергло уход российских войск из населенного пункта Работино Запорожской области. Как сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале, изменений в тактическом положении подразделений на Запорожском направлении нет.

По информации министерства, за минувшие сутки российские войска при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили четыре атаки противника в районах Вербового и Работино.

Напомним, что ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в эфире передачи «Соловьев LIFE» заявил, что российские войска оставили Работино. Он утверждал, что армия «тактически» покинула населенный пункт, поскольку держаться на «голой плоскости, когда нет возможности окопаться» не представляется целесообразным.