Украина пообещала не использовать ракеты Taurus за пределами страны
Киев не будет использовать ракеты большой дальности за пределами «международно-признанных границ» страны в случае получения их от Германии. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет ТАСС.
По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, вопрос передачи Киеву ракет Taurus обсуждается уже длительное время, и решение сейчас зависит от канцлера ФРГ Олафа Шольца.
«Я не хотел бы оказывать на него давление, но я надеюсь, что решение будет принято быстро, а не лишь через несколько месяцев», - заявил Кулеба в интервью телеканалу Welt.
При этом он заверил, что «Украина не будет использовать крылатые ракеты Taurus за пределами международно-признанных границ страны».
Также глава МИД Украины подчеркнул, что Киев «не отдаст ни одного квадратного метра своей территории» и не может быть никакой дискуссии на этот счет.
Киев запросил Taurus в апреле 2023 года. Министр обороны Германии Борис Писториус с тех пор несколько раз подчеркивал, что позиция Германии по поставкам дальнобойного оружия остается осторожной.
В свою очередь глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман высказала мнение, что канцлер Германии Олаф Шольц - единственная сила, блокирующая поставки ракет Taurus Украине.