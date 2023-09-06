Киев не будет использовать ракеты большой дальности за пределами «международно-признанных границ» страны в случае получения их от Германии. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет ТАСС.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, вопрос передачи Киеву ракет Taurus обсуждается уже длительное время, и решение сейчас зависит от канцлера ФРГ Олафа Шольца.

«Я не хотел бы оказывать на него давление, но я надеюсь, что решение будет принято быстро, а не лишь через несколько месяцев», - заявил Кулеба в интервью телеканалу Welt.

При этом он заверил, что «Украина не будет использовать крылатые ракеты Taurus за пределами международно-признанных границ страны».

Также глава МИД Украины подчеркнул, что Киев «не отдаст ни одного квадратного метра своей территории» и не может быть никакой дискуссии на этот счет.

Киев запросил Taurus в апреле 2023 года. Министр обороны Германии Борис Писториус с тех пор несколько раз подчеркивал, что позиция Германии по поставкам дальнобойного оружия остается осторожной.