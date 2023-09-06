Кулеба заявил, что Киев не будет использовать ракеты Taurus за пределами страны

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что в случае получения от ФРГ ракет большой дальности Taurus Киев не будет использовать их за пределами "международно признанных границ" его страны.

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"Украина не будет использовать крылатые ракеты Taurus за пределами международно признанных границ нашей страны", - сказал министр в интервью телеканалу Welt.

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"Я не хотел бы оказывать на него [канцлера ФРГ Олафа Шольца] давление, но я надеюсь, что решение будет принято быстро, а не лишь через несколько месяцев", - заявил Кулеба, коснувшись перспектив передачи Киеву ракет. "Мы постоянно сталкивались с этой темой с прошлого года", - сказал Кулеба.

Он заявил, что решение о поставках Taurus зависит лишь от Шольца: "Мы знаем, что это сейчас находится на рассмотрении канцлера".

Коснувшись вопроса о возможности переговоров с Россией, Кулеба сказал, что "Украина не отдаст ни одного квадратного метра своей территории".

"Точка. Никакой дискуссии [на этот счет]", - заявил он. "Второе, каждая новая демаркационная линия, которую как угодно можно представить себе, и я знаю, что за пределами Украины есть такие пожелания, - это не завершило бы войну", - считает министр.

Дискуссия вокруг Taurus

Шольц неоднократно говорил, что все шаги по вопросам поставок оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном. Он отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами. Основной причиной, по которой власти Германии опасаются поставить Киеву ракеты, являются опасения того, что ВСУ будут ими наносить удары по целям на территории РФ.

Ранее журнал Der Spiegel писал, что правительство Германии изучает способы поставки Украине ракет Taurus из запасов Бундесвера в ближайшие месяцы и что якобы ведутся тщательно засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности. По его информации, Шольц посредством технических модификаций Taurus хочет полностью исключить возможность нанесения Украиной ударов по российской территории с помощью дальнобойного оружия. В последние несколько недель Министерство обороны ФРГ, как писало издание, обратилось к производителю Taurus с просьбой включить соответствующее ограничение на целевое программирование в крылатые ракеты.