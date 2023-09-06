В России предложили расширить число организаций для альтернативной службы

Минтруд России разработал проект приказа, расширяющий до 960 число организаций, в которых можно проходить альтернативную гражданскую службу. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства пишет ТАСС.

«Список дополняется учреждениями социальной сферы, здравоохранения, сельского хозяйства на основании предложений федеральных и региональных органов исполнительной власти. Сейчас нормативный документ содержит список из 149 профессий и 816 организаций, где могут работать альтернативнослужащие. После подписания проекта приказа перечень предприятий пополнится еще на 144 учреждения», - пояснили в ведомстве.

При этом в Минтруде России обратили внимание на то, что изменения в списки профессий и должностей вноситься не будут, а также напомнили, что списки организаций

формируются ежегодно.

Они создаются на основе списков тех, кого допустили к альтернативной службе, которые предоставляет Минобороны.