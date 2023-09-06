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В России предложили расширить число организаций для альтернативной службы

Минтруд России разработал проект приказа, расширяющий до 960 число организаций, в которых можно проходить альтернативную гражданскую службу. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства пишет ТАСС.

В России предложили расширить число организаций для альтернативной службы
© ТАСС

«Список дополняется учреждениями социальной сферы, здравоохранения, сельского хозяйства на основании предложений федеральных и региональных органов исполнительной власти. Сейчас нормативный документ содержит список из 149 профессий и 816 организаций, где могут работать альтернативнослужащие. После подписания проекта приказа перечень предприятий пополнится еще на 144 учреждения», - пояснили в ведомстве.

При этом в Минтруде России обратили внимание на то, что изменения в списки профессий и должностей вноситься не будут, а также напомнили, что списки организаций

формируются ежегодно.

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Они создаются на основе списков тех, кого допустили к альтернативной службе, которые предоставляет Минобороны.

Напомним, что право гражданина заменить военную службу альтернативной гражданской службой закреплено частью 3 статьи 59 Конституции РФ, «если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях». 4 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий проходить альтернативную гражданскую службу во время мобилизации.

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