Стало известно об ударе российских военных по складу ВСУ в Херсонской области

«Предположительно, из-за отсутствия других крупных объектов украинские войска продолжают сосредотачивать там боеприпасы и военную технику. Судя по тому, что воздушная тревога не была объявлена, применяются авиабомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции», — отмечается в публикации.