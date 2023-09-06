Карточку Суровикина убрали с сайта Минобороны

После того, как 24 июня было опубликовано видеообращение Суровикина к идущим на Москву бойцам ЧВК «Вагнер» с призывом остановиться, генерал больше не появлялся в публичном пространстве. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников опроверг сообщения о том, что генерал находится в «Лефортово» или других столичных СИЗО. Задержание Суровикина также не подтвердила его дочь.