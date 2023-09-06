Карточку Суровикина убрали с сайта Минобороны
Карточку генерала армии Сергея Суровикина убрали с сайта российского Министерства обороны. Это следует из информации на сайте оборонного ведомства.
Фамилия Суровикина больше не значится в списке руководства.
После того, как 24 июня было опубликовано видеообращение Суровикина к идущим на Москву бойцам ЧВК «Вагнер» с призывом остановиться, генерал больше не появлялся в публичном пространстве. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников опроверг сообщения о том, что генерал находится в «Лефортово» или других столичных СИЗО. Задержание Суровикина также не подтвердила его дочь.
Между тем 4 сентября в Сети появилось свежее фото генерала Суровикина. Он был запечатлен в темным очках во время прогулки с женой.