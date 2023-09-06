МИД Украины заявил о переговорах по наращиванию производства оружия в стране

«У нас есть список пожеланий, который мы передадим германскому правительству. Но речь в ближайшие месяцы пойдет о том, как мы вместе можем изготавливать артиллерийские снаряды и запчасти, другие суперсовременные боевые системы, в которых нуждаемся», — заявил Кулеба.