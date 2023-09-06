МИД Украины заявил о переговорах по наращиванию производства оружия в стране

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о переговорах по росту производства иностранного оружия на Украине, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Welt.
«У нас есть список пожеланий, который мы передадим германскому правительству. Но речь в ближайшие месяцы пойдет о том, как мы вместе можем изготавливать артиллерийские снаряды и запчасти, другие суперсовременные боевые системы, в которых нуждаемся», — заявил Кулеба.
Министр полагает, что производство оружия на Украине станет благом для европейской безопасности. При этом Минобороны России неоднократно отмечало, что подобные производственные площадки обязательно станут целью для российских сил.
Кулеба добавил, что одним из основных направлений производства оружия станут также беспилотные системы.
До этого сообщалось, что страны НАТО могут пересмотреть позицию по поставке вооружений на Украину после уничтожения британского танка Challenger 2.