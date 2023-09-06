Украинский генерал Сырский оценил обстановку на восточном участке фронта

Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский назвал сложной обстановку на восточном участке фронта. Его слова приводит Telegram-канал сухопутных войск Украины.

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«Оперативная обстановка на восточных направлениях остается сложной», — заявил он.

По его словам, российская сторона не оставляет свои планы по занятию всей территории Донбасса.

Он также отметил, что на Артемовском направлении продолжаются ожесточенные бои.

«В таких непростых условиях необходимо принимать мгновенные и правильные решения, реагируя на изменения в характере действий противника и угрозы, которые возникают с его стороны», — заявил Сырский.

По его словам, он занимался решением этих вопросов в частях оперативно-тактического управления Лиман и Соледар.

Ранее бывший полковник Вооруженных сил (ВС) США Тони Шаффер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готовит население к тому, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перейдут в оборону из-за неудачного контрнаступления. Он отметил, что из-за эффективности оборонительных рубежей российских вооруженных сил ВСУ не удалось добиться значительного прогресса в ходе контрнаступления.