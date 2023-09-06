Конгресс США одобрил продажу Польше вооружений

Конгресс США одобрил продажу Польше 96 вертолетов типа AH-64E Apache. Об этом сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак на своей странице в X (бывший Twitter).

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«У нас есть согласие Конгресса США на продажу Польше 96 вертолетов Apache с радарами и вооружением!» — заявил глава польского Минобороны.

Он также добавил, что теперь стороны начинают переговоры о цене сделки. До тех пор пока процедуры не будут завершены и закупленные вертолеты не будут доставлены в Польшу, армия США будет обеспечивать Варшаву собственными вертолетами типа AH-64E Apache.

Ранее Госдепартамент США одобрил возможную продажу Польше вертолетов AH-64E Apache и других систем на 12 миллиардов долларов. Варшава запросила у Вашингтона продажу 96 ударных вертолетов такого типа, сопутствующее оборудование и вооружения, а также техническую поддержку.