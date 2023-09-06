Эксперт объяснил увольнение Резникова с поста главы Минобороны Украины

Исследователь геополитики и политической экономии из Каира Ахмед Адель в статье для портала infoBRICS заявил, что увольнение Алексея Резникова с поста главы Министерства обороны Украины демонстрирует страх президента страны Владимира Зеленского лишиться власти.

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«Учитывая неудачи контрнаступления, Зеленский становится все более параноидальным, предпочитая устранять потенциальные угрозы своей власти», — считает эксперт.

По его мнению, отставка Резникова говорит о том, что в Киеве существует раскол в отношении того, как должен продолжаться конфликт. Специалист утверждает, что некоторые генералы внутри Вооруженных сил Украины (ВСУ) настаивают на прекращении боевых действий.

Однако, указывает обозреватель, Зеленский находится у власти именно благодаря конфликту. Свою власть он терять не хочет, поэтому украинский лидер готов пойти на все для ее сохранения, будь то устранение своих возможных политических оппонентов или принуждение студентов или пожилых людей служить в рядах украинской армии перед началом очередного контрнаступления.

«Диссидентство будет расти по мере того, как положение Украины будет становиться все более отчаянным. Зеленский не может просто продолжать увольнять всех, кто может бросить вызов его власти», — резюмировал аналитик.