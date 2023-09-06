Украина перебросила «Азов»* на ореховское направление

ВСУ перебросили в район города Орехов, от которого украинские силы пытаются наступать в Запорожской области, бригаду спецназначения «Азов»* (признан террористической организацией в РФ ), сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов .

По его словам, на ореховское направление из-под Кременной перебросили боевиков бригады спецназначения «Азов». Рогов добавил, что с резервами у ВСУ «все плохо, раз на гарантированный убой начали бросать «азовцев», которые чаще старались оставаться на второй линии или же действовать в виде ДРГ, передает ТАСС.