Британия признала уничтожение танка Challenger 2 в зоне спецоперации
Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил уничтожение британского танка Challenger 2 в зоне спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я могу подтвердить, что это так», — сказал министр.
Шаппс подчеркнул, что Лондон не собирается направлять новый танк на замену уничтоженному.
Напомним, что ранее глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал об уничтожении в Запорожской области первого Challenger 2. Это стало первым случаем уничтожения британского танка в рамках спецоперации. Газета Guardian сообщала, что Challenger 2 был уничтожен в бою впервые почти за 30 лет нахождения на вооружении.
Летом газета The Times заявила, что переданные Киеву британские танки изначально должны были быть утилизированы. Еще за несколько лет до конфликта власти страны избавились примерно от 40 единиц бронетехники в рамках сокращения расходов на оборонную сферу.