Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил уничтожение британского танка Challenger 2 в зоне спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я могу подтвердить, что это так», — сказал министр.

Шаппс подчеркнул, что Лондон не собирается направлять новый танк на замену уничтоженному.

Напомним, что ранее глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал об уничтожении в Запорожской области первого Challenger 2. Это стало первым случаем уничтожения британского танка в рамках спецоперации. Газета Guardian сообщала, что Challenger 2 был уничтожен в бою впервые почти за 30 лет нахождения на вооружении.