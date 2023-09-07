В США назвали главную угрозу западным танкам на Украине

Уничтожение британского танка Challenger 2 в ходе специальной военной операции РФ на Украине продемонстрировало, что российские установки «Корнет» могут сжечь любой танк западного производства. Об этом сообщает американский журнал Military Watch.

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«Это значимая победа для системы, которую используют в основном в качестве переносного оружия, но иногда устанавливают и на легкие транспортные средства», — отмечается в статье.

Авторы публикации уточняют, что за всю историю применения этого оружия в бою оно сжигало все основные танки Запада: Abrams американского производства, израильский Merkava 4, немецкий Leopard 2 и Challenger 2 Великобритании.

Обозреватели предполагают, что уничтожение самого тяжелого западного бронированного танка на Украине, вероятнее всего, вызовет серьезные волнения среди членов НАТО.

«Российский «Корнет» зарекомендовал себя как мощнейшая установка», — резюмировали журналисты.

6 сентября глава Министерства обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил первое уничтожение британского танка Challenger 2 в зоне специальной военной операции. При этом он подчеркнул, что Лондон не станет направлять новый танк на замену уничтоженному.