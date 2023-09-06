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В Ростове-на-Дону сообщили, что следы в небе связаны с действиями российских военных

Инверсионные следы в небе над Ростовом-на-Дону, которые заметили горожане, связаны с действиями российских военных на полигонах, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора Ростовской области.

В Ростове-на-Дону объяснили появление инверсионных следов в небе
© РИА Новости

"Инверсионные следы в небе над Ростовом - результат работы наших военных, которые проводят на полигонах Ростовской области мероприятия по боевому слаживанию", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в соцсетях были размещены изображения, встревожившие горожан. На кадрах, предположительно, снятых в Западном микрорайоне Ростова-на-Дону в среду, видны инверсионные следы в небе.

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