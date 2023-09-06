Военные учения с США пройдут в Армении 11-20 сентября

Минобороны Армении сообщило, что с 11 по 20 сентября в стране пройдут армяно-американские военные учения.

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Отмечается, что военные двух стран будут тренироваться на базе учебного центра "Зар".

Учения пройдут в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях. Они будут включать операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами.

Ранее председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с предложением вступить в Североатлантический альянс.

В 1992 году Армении присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества (с 1997 года - Совет евроатлантического партнерства). В 1994 году страна вошла в программу "Партнерство ради мира". В 2005 года Армения и альянс подписали первый План действий индивидуального партнерства (ПДИП). Армянская делегация регулярно участвует в сессиях Парламентской ассамблеи НАТО.