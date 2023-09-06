В Белом доме сообщили, что танки Abrams вскоре прибудут на Украину

Танки Abrams прибудут на Украину вскоре, новый пакет помощи США уже включает боеприпасы для них. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"В пакет также войдут боеприпасы для танков Abrams, которые вскоре прибудут на Украину", - сказала она.

Как уточнил Пентагон, в пакет помощи вошли снаряды калибра 155 мм и 105 мм (обычные, не кассетные), минометы калибра 81 мм и боеприпасы к ним, противотанковые комплексы TOW и Javelin, более 3 млн патронов для стрелкового оружия, тактические аэронавигационные системы, системы связи, оборудование для разминирования. Для Abrams при этом будут переданы снаряды с обедненным ураном.