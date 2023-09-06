Рогов рассказал о ситуации в районе Работино

Российские войска отбили несколько атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Работино Запорожской области, идут ожесточенные бои. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

«В районе Работино отбито несколько атак украинских войск. Враг понес потери в живой силе и технике и отброшен обратно. (…) Враг находится на северных окраинах поселка и в полуразрушенном здании школы в центре, наши ребята — на юго-западных», — рассказал он.

Рогов уточнил, что продвижения ВСУ в Работино нет. По его словам, российские военные заняли все господствующие высоты южнее села и уничтожают украинскую армию, которая находится в низине. Он подчеркнул, что попытки ВСУ полностью занять село пресекаются. Как отметил глава движения, российские подразделения держат все Работино под огневым контролем.