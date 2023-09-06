Пушилин раскрыл подробности о боях по флангам Артемовска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки контратаковать по линии Клещеевка-Андреевка. Об этом сообщил в эфире «Соловьев LIVE» врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
Он отметил, охарактеризовав ситуацию по флангам Артемовска, что бои продолжаются в районе Берховского водохранилища.
«С другой стороны продолжаются попытки противника занять наши позиции, контратаковать по линии Клещеевка-Андреевка», — сказал Пушилин.
По его словам, там идет «борьба за высоты», которые становятся решающим фактором на определенных этапах. Пушилин обратил внимание, что российские подразделения также стремятся контратаковать и улучшать свои позиции.
4 сентября Пушилин рассказал о попытках ВСУ закрепиться в Артемовске.
24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.
Ранее Пушилин высказался о восстановлении Артемовска.