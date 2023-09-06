Пушилин раскрыл подробности о боях по флангам Артемовска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки контратаковать по линии Клещеевка-Андреевка. Об этом сообщил в эфире «Соловьев LIVE» врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Он отметил, охарактеризовав ситуацию по флангам Артемовска, что бои продолжаются в районе Берховского водохранилища.

«С другой стороны продолжаются попытки противника занять наши позиции, контратаковать по линии Клещеевка-Андреевка», — сказал Пушилин.

По его словам, там идет «борьба за высоты», которые становятся решающим фактором на определенных этапах. Пушилин обратил внимание, что российские подразделения также стремятся контратаковать и улучшать свои позиции.

4 сентября Пушилин рассказал о попытках ВСУ закрепиться в Артемовске.

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