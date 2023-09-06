В Армении пройдут совместные военные учения с США

"В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях с 11 по 20 сентября в Армении, в частности, в учебном центре "Зар" миротворческой бригады и учебном центре N министерства обороны, пройдут совместные армяно-американские учения EAGLE PARTNER 2023", - говорится в сообщении на сайте ведомства.