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Армения проведет совместные с США учения на своей территории

Совместные военные учения Армении и США EAGLE PARTNER 2023 пройдут на армянской территории с 11 по 20 сентября. Об этом сообщило Минобороны Армении.

В Армении пройдут совместные военные учения с США
© РИА Новости

"В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях с 11 по 20 сентября в Армении, в частности, в учебном центре "Зар" миротворческой бригады и учебном центре N министерства обороны, пройдут совместные армяно-американские учения EAGLE PARTNER 2023", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

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