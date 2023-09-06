В Одесской области заявили о повреждении припортовой инфраструктуры

Глава администрации Одесской области Олег Кипер заявил о повреждении в результате взрывов припортовых и сельскохозяйственных объектов. Об этом украинский чиновник написал в своем Telegram-канале.

© Prosecutor General's Office via Telegram/Handout via Reuters

По его словам, российские ударные беспилотные летательные аппараты в течение почти трех часов атаковали Измаильский район области. В результате чего в нескольких населенных пунктах произошли разрушения и пожары.

Были повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры, в частности, элеваторы, агропредприятия, административные здания. Ранее сообщалось, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.