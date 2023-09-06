В Одесской области заявили о повреждении припортовой инфраструктуры
Глава администрации Одесской области Олег Кипер заявил о повреждении в результате взрывов припортовых и сельскохозяйственных объектов. Об этом украинский чиновник написал в своем Telegram-канале.
По его словам, российские ударные беспилотные летательные аппараты в течение почти трех часов атаковали Измаильский район области. В результате чего в нескольких населенных пунктах произошли разрушения и пожары.
Были повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры, в частности, элеваторы, агропредприятия, административные здания. Ранее сообщалось, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Сирена начала звучать в регионах страны с 05:01(совпадает с мск). До этого сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской и Житомирской областях Украины. В Киеве произошла серия взрывов. Подробности происшествия не разглашаются.