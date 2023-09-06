ТАСС: очевидцы сообщили о взрывах в Киеве

Утром в среду не менее пяти взрывов прозвучало в Киеве. Об этом сообщили ТАСС очевидцы.
"Примерно в 05:50 мск начались взрывы в Киеве, не менее пяти было", - уточнили они.
Воздушная тревога в столице Украины продолжалась почти два часа. До этого украинское издание сообщило о взрывах в Киеве. Газета не проинформировала о подробностях происшествия. По ее данным, произошла серия взрывов.
Ранее на на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. По информации онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, сирена начала звучать в регионах страны с 05:01 (совпадает с мск).
Первыми в зону воздушной тревоги попали Днепропетровская, Полтавская, Сумская и Харьковская области, а также подконтрольные Киеву районы Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области. 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине.