Российская авиация и артиллерия в районе Серебрянского лесничества нанесли удары по боевикам бригады специального назначения "Азов". Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
По его словам, в районе Серебрянского лесничества ударами авиации, огнем артиллерии было нанесено огневое поражение по штурмовым отрядам 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 12-й бригады специального назначения "Азов". Потери противника составили до 30 боевиков.
Кроме того, на Краснолиманском направлении, в районе Торского выступа российскими подразделениями были сорваны две попытки атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. В результате контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили станцию артиллерийской разведки западного производства.
Савчук также сказал, что фронтовые бомбардировщики Су-34 нанесли удары по командно-наблюдательному пункту и двум пунктам временной дислокации противника, находившихся вблизи населенных пунктов Кировск и Серебрянка.
Ранее полковник Рустам Сайфуллин, замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища и Герой России, заявил, что страны НАТО привыкли вести войну с неподготовленными армиями, поэтому их методы оказываются неэффективными против Вооруженных сил России. В то же время, армия Украины, которая получила обучение в странах НАТО, сталкивается с большими потерями.