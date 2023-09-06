Минобороны: Российские войска накрыли огнем боевиков "Азова"

Российская авиация и артиллерия в районе Серебрянского лесничества нанесли удары по боевикам бригады специального назначения "Азов". Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

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По его словам, в районе Серебрянского лесничества ударами авиации, огнем артиллерии было нанесено огневое поражение по штурмовым отрядам 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 12-й бригады специального назначения "Азов". Потери противника составили до 30 боевиков.

Кроме того, на Краснолиманском направлении, в районе Торского выступа российскими подразделениями были сорваны две попытки атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. В результате контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили станцию артиллерийской разведки западного производства.

Савчук также сказал, что фронтовые бомбардировщики Су-34 нанесли удары по командно-наблюдательному пункту и двум пунктам временной дислокации противника, находившихся вблизи населенных пунктов Кировск и Серебрянка.