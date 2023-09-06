Российские военные уничтожили более 200 БПЛА на краснолиманском направлении

Бойцы Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили более 200 беспилотников ВСУ на краснолиманском направлении за последние несколько месяцев. Об этом РИА Новости рассказали в Минобороны России.

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«Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" Центрального военного округа за последние несколько месяцев уничтожили более 200 беспилотных летательных аппаратов противника на краснолиманском направлении», — говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что во время боя расчет зенитного ракетного комплекса использует радиолокационное оборудование. Оно позволяет легко и быстро обнаруживать и уничтожать в воздухе беспилотники ВСУ, предпринимающие попытки атак.