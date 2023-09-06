Балицкий: российские войска отошли из Работино

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российская армия отошла из Работино. Об этом он сказал в эфире "Соловьёв Live".
По словам Балицкого, удерживать этот населенный пункт уже не было никакого смысла, так как Работино осталось только на карте. Врио губернатора Запорожской области подчеркнул, что российские войска тактически оставили Работино потому, что держаться на абсолютно плоской местности, не имея возможности вкопаться в землю, не представляется целесообразным. Поэтому российская армия отошла на холмы.
При этом, отметил Балицкий, Вооруженные силы РФ взяли под контроль главенствующие высоты. Украинские солдаты сейчас находятся внизу, что вполне устраивает россиян. Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки в боях под Работино потеряли до 140 бойцов. По его словам, были уничтожены шесть танков, один пикап, четыре беспилотника.