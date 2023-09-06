Группировка "Восток" пресекла попытку ВСУ переправиться через реку Мокрые Ялы

Передовые подразделения группировки "Восток" не дали разведгруппе Вооруженных сил Украины (ВСУ) переправиться через реку Мокрые Ялы южнее Урожайного (ДНР).

Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

"На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии пресечена попытка разведгруппы ВСУ переправиться через реку Мокрые Ялы южнее Урожайного. Группа уничтожена", - заявил Чехов.

По словам начальника пресс-центра, также расчет реактивной системы залпового огня "Смерч" нанес огневой удар по району сосредоточения 31-й механизированной бригады ВСУ северо-западнее Времевки. "Уничтожены боевая бронированная машина, автомобильная техника и живая сила", - отметил он.

В районе Катериновки был уничтожен склад боеприпасов ВСУ, а в Угледаре нанесено огневое поражение пункту временной дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ, уничтожена станция радиоэлектронной борьбы и живая сила.

"Уничтожен пикап с боевиками юго-восточнее Новодаровки, пикап с переносным противотанковым комплексом северо-восточнее Никольского. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены буксируемая гаубица Д-20 в районе Привольного, минометные расчеты западнее Пречистовки, южнее Новодаровки, южнее Константиновки и два минометных расчета севернее Никольского", - рассказал Чехов.