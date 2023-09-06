Генерал Делавард: Россия завершит конфликт с Украиной на своих условиях
Контрнаступление Вооруженных сил Российской Федерации положит конфликт специальной военной операции на Украине на условиях Кремля. Об этом заявил генерал французской армии, офицер ордена Почетного легиона Доминик Делавард в эфире программы «Соловьев LIVE».
— Никакой надежды для Украины нет. Поэтому, скорее всего, что ожидается, это контрнаступления со стороны России. Я думаю, в какой-то момент мы его увидим, и это положит конец этой войне на условиях России, — заявил офицер.
Он добавил, что конфликт давно вышел за пределы поле боя, он перешел в сферу экономики и политики. Делавард отметил, что в геополитической борьбе сейчас принимает участие весь мир.
Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что конфликт между Россией и Украиной — третья мировая война, которая уже вошла в активную фазу. Он добавил, что если у кого-то до сих пор сохраняется мнение об ошибочности выяснения отношений между Киевом и Москвой, то эти люди заблуждаются.
Обозреватель итальянской газеты Fatto Quotidiano Анджело д'Орси считает, что мир не будет достигнут, пока президентом Украины является Зеленский. Он убежден, что многие европейские политики уверены, что в Киеве в ближайшее время произойдут изменения. По их мнению, действующего президента отстранят от власти.