В Одесской области произошли новые взрывы

Новые взрывы произошли в Одесской области Украины. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

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Взрывы слышны в городе Килия, где расположен речной порт и крупный судостроительно-судоремонтный завод. Подробностей произошедшего не приводится, информации о возможных пострадавших и разрушениях нет.

По данным онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны, с 00:34 (совпадает с московским) в Одесской области объявлена воздушная тревога.

Ранее в ночь на 6 сентября сообщалось в взрывах в городе Рени Одесской области Украины, где располагается морской торговый порт.