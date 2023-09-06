США уверены, что эффективно отслеживают поставляемые на Украину вооружения

"Мы уверены в том, что предпринятые нами шаги позволяют отслеживать [военные] средства, которые мы поставляем Украине. Сама Украина продолжает соблюдать договоренности, которые мы достигли. Что касается помощи США в области безопасности, то за этим мы продолжим внимательно следить. Но и по сей день мы уверены в своей способности следить за [военными] средствами, которые мы должны отслеживать", - ответил Райдер.