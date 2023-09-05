Посольство РФ в Лондоне опубликовало изображение сожженного Challenger

Российское посольство в Великобритании опубликовало в соцсетях изображение сожженного в боях британского танка Challenger 2. Дипломаты указали, что Великобритания, передав танк Украине, впустую потратила деньги.

Изображение в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) сожженного танка сопровождается надписью «Wasted» – ее можно перевести, как впустую потраченный, с намеком на цену машины в 4,2 млн британских фунтов.

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