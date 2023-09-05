$97.54+0.92104.90+0.49

Российское посольство в Лондоне опубликовало изображение сожженного в ходе СВО британского танка Challenger

Российское посольство в Великобритании опубликовало в соцсетях изображение сожженного в боях британского танка Challenger 2. Дипломаты указали, что Великобритания, передав танк Украине, впустую потратила деньги.

Посольство РФ в Лондоне опубликовало изображение сожженного Challenger
© globallookpress.com

Изображение в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) сожженного танка сопровождается надписью «Wasted» – ее можно перевести, как впустую потраченный, с намеком на цену машины в 4,2 млн британских фунтов.

СОЦСЕТИ

Напомним, Challenger 2 британского производства уничтожен российскими войсками в районе Работина. На официальном сайте британского минобороны прежде имелось указание, что Challenger 2 – «танк, не имевший боевых потерь».

18