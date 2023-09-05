На Западе захотели пересмотреть позицию по поставкам оружия ВСУ

«В то время как западные страны обсуждают вопрос о дальнейших поставках, потеря танка, серьезный урон которому еще никому не удавалось нанести, скорее всего повлияет на ход обсуждения», — пишут журналисты.

Произошедшее должно стать тревожным сигналом для Штатов, так как они планировали поставить модернизированные танки M1A1 Abrams. Данные машины обладают меньшей живучестью, чем британская машина, говорится в статье.

В августе американская газета Wall Street Journal написала, что поставки военной помощи США Украине в 2023 году были достаточны для контрнаступления, в 2024 году они уже уменьшатся. Газета подсчитала, что в предыдущие годы Украине было обещано вооружений на 43 миллиарда долларов. И вряд ли в 2024 году стоит ожидать таких же объемов.