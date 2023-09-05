Mercedes-Benz поставил ВСУ свыше ста грузовиков Zetros

Mercedes-Benz Special Trucks направил на Украину свыше 100 внедорожных грузовых автомобилей Zetros. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании-производителя Daimler Truck.

По данным агентства, ранее украинские водители прошли курсы вождения внедорожных грузовиков.

В пресс-службе пояснили, что в пакет вошли машины различных типов, предназначенные для решения задач военной поддержки и логистики.

В Daimler Truck пояснили, что средства на закупку грузовиков поступили от правительства ФРГ.