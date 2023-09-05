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Mercedes-Benz поставил ВСУ свыше ста грузовиков Zetros

Mercedes-Benz Special Trucks направил на Украину свыше 100 внедорожных грузовых автомобилей Zetros. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании-производителя Daimler Truck.

Mercedes-Benz поставил ВСУ свыше ста грузовиков Zetros
© globallookpress.com

По данным агентства, ранее украинские водители прошли курсы вождения внедорожных грузовиков.

В пресс-службе пояснили, что в пакет вошли машины различных типов, предназначенные для решения задач военной поддержки и логистики.

В Daimler Truck пояснили, что средства на закупку грузовиков поступили от правительства ФРГ.

Напомним, что Zetros с полным приводом могут перевозить грузы массой от 16,5 до 40 тонн. Кроме того, они могут использоваться в качестве платформы для установки различных вооружений.

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