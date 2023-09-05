США потребуют от КНДР не поставлять оружие России

Соединенные Штаты обеспокоены контактами России и КНДР по военной линии, рассказал советник главы США по нацбезопасности Джейк Салливан. Он добавил, что Вашингтон продолжит переговоры с Северной Кореей об отказе от поставок оружия российским военным, пишет РИА «Новости».

Салливан отметил, что аналитики предупреждают о подвижках в сфере военного сотрудничества Москвы и Пхеньяна.

По его словам, Вашингтон продолжит диалог с КНДР с тем, чтобы «убедить северокорейцев не предпринимать шаги [в этой области]».

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о возможных переговорах лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным по поставках вооружений.

На фоне этого власти США разразились рядом резких заявлений. Так, глава пресс-службы СНБ Белого дома Эйдриенн Уотсон сообщила, что Вашингтон рассчитывает на понимание властей КНДР в этом вопросе, а также на соблюдение обещаний Пхеньяна о невмешательстве в конфликт.