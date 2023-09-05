Германия предоставила Киеву новый пакет вооружений

Власти Германии предоставили Киеву очередной пакет военной помощи. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на правительство ФРГ. В него, в частности, вошли 10 080 боеприпасов для зенитных установок Gepard.

Кроме того, в пакет военной помощи вошли больше 8,5 млн патронов, 27 тысяч 40-мм боеприпасов, 32 грузовика Zetros, 4 специальных тягача для транспортировки танков, 4 пограничных автомобиля, 20 000 защитных очков для солдат и бронированный мостоукладчик Beaver.