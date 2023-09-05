США проведут новые испытания МБР Minuteman III

Командование глобального удара ВВС США в среду, 6 ноября, проведет учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, рассказал на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Об этом пишет ТАСС.

Райдер уточнил, что испытательный пуск будет произведен с базы Ванденберг американских Космических сил в штате Калифорния.

По его словам, власти Соединенных Штатов «передали предварительное уведомление о пуске и заблаговременно уведомили российское правительство».