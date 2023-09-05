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США попросят КНДР не поставлять оружие в Россию

Вашингтон продолжит убеждать КНДР отказаться от планов поставок России вооружений. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет РИА Новости.

США попросят КНДР не поставлять оружие в Россию
© Lenta.ru

По его словам, переговоры КНДР и России об оборонной поддержке в настоящее время продвигаются.

«Но мы продолжим искать возможности для того, чтобы убедить северокорейцев не предпринимать шаги», — сказал Салливан.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби рассказал о планах Вашингтона ввести новые санкции против Москвы из-за якобы наращивания военно-технического сотрудничества России и КНДР. Он также добавил, что США собираются вводить санкции против всех физических и юридических лиц, причастных к подобным сделкам.

В августе в Белом доме выразили обеспокоенность в связи с сотрудничеством России и КНДР. По словам Салливана, Соединенные Штаты особенно обеспокоены потенциалом совместных разработок Москвы и Пхеньяна в сфере ракетных технологий.

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