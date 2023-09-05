В Минобороны сообщили о сбитом беспилотнике в Белгородской области
Над Белгородской областью был сбит украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Около 21:00 по московскому времени пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России», — говорится в тексте.
В ведомстве отметили, что беспилотник был сбит дежурными средствами ПВО.
Украинские военные совершают попытки атак на территории России с помощью беспилотников регулярно. В частности, за последние дни их фиксировали в Брянской, Белгородской, Псковской, Воронежской, Калужской, Тверской и Московской областях.
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