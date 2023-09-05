В Минобороны сообщили о сбитом беспилотнике в Белгородской области

Над Белгородской областью был сбит украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Около 21:00 по московскому времени пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России», — говорится в тексте.

В ведомстве отметили, что беспилотник был сбит дежурными средствами ПВО.