В США предсказали переход украинских войск к обороне

Экс-разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер считает, что украинские войска могут перейти в глухую оборону. В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он предупредил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется изменить тактику из-за продолжающихся неудач на поле боя.

«Я думаю, [президент Украины Владимир] Зеленский сейчас готовит население к тому, что ВСУ придется занять оборонительные позиции перед новым потенциальным российским наступлением», — цитирует эксперта РИА Новости.

По словам бывшего американского разведчика, украинский лидер получает доклады о том, что атаки ВСУ оказались контрпродуктивны. Шаффер указал, что добиться прогресса в контрнаступлении украинской армии помешала эффективная российская линия обороны. Он отметил, что у Москвы было достаточно времени, чтобы просчитать шаги противника.