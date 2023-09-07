В России начнут выпускать барражирующие боеприпасы «Скальпель»

Конструкторское бюро (КБ) «Восток» планирует начать серийное производство многоцелевой беспилотной платформы одноразового применения «Скальпель». Ее хотят выпускать для нужд специальной военной операции (СВО). Об этом в организации сообщили ТАСС.

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Там отметили, что сейчас проводят летные испытания платформы, которую подразделения Вооруженных сил России могут применять в качестве барражирующего боеприпаса.

«В октябре готовое изделие будет предоставлено для применения в зоне СВО. На данный момент нами получены заявки на платформу от нескольких российских подразделений. Мы находимся в постоянном диалоге с военнослужащими по поводу технических требований к летательному аппарату», — сообщили в КБ.

Отмечается, что дрон получил отсек для полезной нагрузки диаметром 125 миллиметров и длиной 650 миллиметров. В КБ уточнили, что такой отсек позволит каждому подразделению самостоятельно решать, какой боевой частью оснащать дрон.

Взлетный вес аппарата составляет 10,5 килограмма, а масса полезной нагрузки — пять килограммов. Дрон может пролететь 40 километров с крейсерской скоростью 120 километров в час.

«Платформа будет отличаться доступной ценой. Некоторые компоненты аппарата иностранного производства, однако в высокой степени это российский продукт», — добавили в организации.