Фрегат «Адмирал Горшков» с ракетами «Циркон» вышел в Атлантический океан
В пресс-службе Северного флота России заявили, что фрегат «Адмирал Горшков» вышел в Атлантический океан, предварительно выполнив учебно-боевые задачи в Средиземном море. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что фрегат также сопровождает танкер «Вязьма».
«Сегодня фрегат Северного флота "Адмирал флота Советского Союза Горшков", действовавший в Средиземном море с апреля 2023 года, вышел в Атлантический океан Гибралтарским проливом в сопровождении среднего морского танкера "Вязьма"», – рассказали в пресс-службе.
Согласно сообщению флота, экипаж судна успешно отработал поставленные задачи в Средиземном море. Теперь «Адмирал Горшков» проведёт несколько учений в Атлантическом океане.
Ранее «Адмирал Горшков» совершил заход в Алжир.
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